Indre-et-Loire : il fonce sur un gendarme avec sa voiture, 10 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Tours a condamné le 15 septembre un homme de 29 ans à 10 mois de prison ferme pour violence aggravée. Les faits se sont déroulés à Sepmes, près de Ste-Maure-de-Touraine, le 12 septembre au petit matin. L'homme se montrait très agressif envers sa compagne et un autre individu. Un règlement de comptes, selon les enquêteurs.

Le gendarme frappé à terre

Les gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de la brigade de Loches ont été dépêchés sur place pour maîtriser l'individu, par ailleurs alcoolisé. À leur arrivée, l'agresseur a pris le volant et foncé sur un des gendarmes, qui s'est retrouvé à terre. Il a ensuite frappé à trois reprises le militaire au visage. Il est ensuite reparti chercher une arme de chasse calibre 12. Il a été interpellé quelques heures plus tard.

L'agresseur a été condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 10 mois ferme, avec une interdiction de porter une arme pendant 5 ans ainsi qu'une annulation du permis de conduire et l'interdiction de le passer pendant un an. Il est également condamné à verser plus de 3.000 euros de dommages et intérêts à la victime.