Un homme de 48 ans, alcoolisé, a été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir frappé son épouse et sa belle-mère samedi à Lerné dans le Chinonais. Les gendarmes ont trouvé plusieurs armes à son domicile, dont une mitraillette.

Indre-et-Loire : il frappe son épouse et sa belle-mère de 93 ans à Lerné

Lerné, France

Un habitant de Lerné, près de Chinon en Indre-et-Loire, a été condamné à 24 mois de prison dont 14 avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours. Samedi dernier, l'homme âgé de 48 ans avait violemment frappé son épouse et à sa belle mère.

Il menace sa femme avec un couteau

Les faits se sont déroulés à l'heure du déjeuner samedi midi. L'homme rentre au domicile conjugal après un entretien d'embauche qui n'est pas concluant. Sur le chemin du retour, le quadragénaire achète des bières fortes, les consomment rapidement avant de se mettre les pieds sous la table pour le repas familial. Mais le déjeuner préparé par son épouse n'est pas à son goût. L'homme se lève, bouscule et fait tomber sa femme en la menaçant d'un couteau et la blesse au visage. Il s'en prend également à sa belle-mère, une dame de 93 ans qui elle aussi se retrouve au sol avant de réussir à quitter le domicile pour aller chez un voisin et appeler les secours.

De nombreuses armes à son domicile dont une mitraillette

A la suite de son interpellation, les gendarmes ont retrouvé de nombreuses armes blanches mais aussi un revolver et une mitraillette. Il a donc été condamné à 10 mois de prison ferme avec maintien en détention. Il ne pourra détenir ou acheter une arme pendant 5 ans.