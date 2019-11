Indre-et-Loire : il n'y a pas d'alerte terroriste dans le département précisent les autorités

Les autorités ont été mises en alerte cette nuit sur un risque de menace terroriste liée à un possible colis piégé. Des barrages ont été mis en place et une cellule d'urgence a été activée en préfecture. Finalement, il n'y a pas de lien avec une affaire terroriste.

Indre-et-Loire, France

Les autorités d'Indre-et-Loire étaient en alerte toute cette nuit du mercredi 6 novembre, en raison d'informations préoccupantes. Selon une source, les policiers de Tours ont été mis en alerte cette nuit sur un véhicule suspect, repéré près de la gare de Tours, et pouvant transporter des armes potentielles et un colis suspect. La menace a été prise au sérieux par les autorités qui ont activé une cellule de crise. La sécurité a du coup été renforcée autour des lieux publics comme les gares et les centres commerciaux.

Sécurité renforcée autour des lieux publics

Des barrages ont été mis en place partout dans le département par les forces de l'ordre. Pour l'instant, il n'y a aucune interpellation selon le procureur de Tours. Une enquête judiciaire est en cours. Le procureur et la Préfecture affirment bien qu'il n'y a pas de lien avec une quelconque affaire terroriste.

François Chazot, le directeur de cabinet de la Préfecture, explique "qu'il fallait prendre au sérieux cette alerte, mais que rapidement le caractère terroriste a été vite écarté". Par ailleurs, il faut aussi confirmer les dires du témoin à l'origine de cette alerte. En tout cas c'est la PJ qui a été saisie et non le pôle anti-terroriste.

Il n'y a pas de lien avec une quelconque affaire terroriste - Le Procureur de Tours

Par ailleurs, à 10h10, le centre commercial de l'Heure Tranquille a été évacué. Avec le contexte d'alerte de la nuit, les quelque 200 employés et passants qui s'y trouvaient ont suivi les indications du personnel de sécurité et ont passé plus d'une heure dehors. « Ce n'est pas un exercice », expliquaient les agents sur place. Très vite, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont extrait un sac de sport. Il s'agissait en réalité d'une alerte au colis suspect.