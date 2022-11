Indre-et-Loire : interdit de stage de jeûne hydrique, le naturopathe poursuit ses activités en visioconférence

Plus de 4.000 signalements en 2021, soit une hausse de 33% en un an. Voilà ce qui ressort du rapport de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publié jeudi 3 novembre. Et dans ce document de 216 pages, parmi plusieurs noms, figue celui du naturopathe qui avait organisé un stage de jeûne hydrique à Noyant-de-Touraine en août 2021 , au cours duquel une femme est décédée.

Depuis, une enquête est en cours. Mais l'homme exerce toujours bien que, depuis un an, deux arrêtés préfectoraux ont été pris pour lui interdire d'organiser des stages de jeûnes. L'un émane de la préfecture d'Indre-et-Loire (une interdiction "sous quelque forme que ce soit") sur la commune de Noyant-de-Touraine_._ L'autre, de la préfecture de Vendée, où il habite. L'arrêté est, dans ce cas précis, valable pour tout le département.

Une semaine en immersion chez lui proposée

À la place de ces stages de jeûnes en présentiel, le naturopathe propose des séances en visioconférence, sur une ou plusieurs semaines. Il y délivre des conseils pour maigrir ou soigner un cancer, notamment grâce au jeûne hydrique, qui consiste à ne boire que de l'eau. Théoriquement, à distance, il en a le droit. Car ces séances ne sont pas localisées. Une personne qui l'a cotoyé parle "d'aberration". Elle souhaite rester anonyme. "C'est déjà dangereux quand il encadre des groupes en présentiel mais ça l'est encore plus quand vous êtes seul à la maison", nous dit-elle.

Et encore, est-ce bien respecté ? À France Bleu Touraine, deux de nos journalistes se sont fait passer pour un couple dont la femme souffre d'endométriose, une maladie gynécologique qu'il prétend pouvoir guérir avec le jeûne hydrique. Le naturopathe nous suggère une formule : un régime particulier et une visioconférence tous les deux soirs pour faire le point. Une formule facturée entre 700 à 1.200 euros selon le nombre de jours. Mais il le précise, si besoin, nous pouvons nous arranger pour faire une semaine en immersion chez lui. Ce qui entre en contradiction avec les arrêts préfectoraux.