Procès Le Scouarnec : l'ex-chirurgien jugé pour viol et agression sexuelle sur trois fillettes à Loches

Le premier procès de l'affaire Le Scouarnec s'ouvre ce lundi devant les Assises de Charente Maritime à Saintes. L'ex-chirurgien est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur trois fillettes à Loches et une à Jonzac.

Le procès devait se tenir le 13 mars au début de la crise du coronavirus et il avait été renvoyé. Joël Le Scouarnec,l'ex-chirurgien incarcéré depuis 2017, est accusé d'agressions sexuelles sur quatre mineures. Pour trois d'entre elles, cela s'est passé en Touraine à Loches, la quatrième à Jonzac en Charente Maritime. Ce procès qui a lieu sur 4 jours est le premier volet de l'affaire Le Scouarnec, le second volet en cours d'instruction ce sont les agressions sur plus de 300 enfants et adolescents consignées dans des carnets tenus à jour par le chirurgien.

Trois questions se posent: est-ce que ce premier procès va avoir lieu dans l'ombre du reste de l'affaire? Qu'est-ce que les 4 victimes et leur famille attendent de ce procès? Et quelle sera l'attitude de Joël Le Scouarnec?

Maître Francesca Satta pense que ce premier procès va être déterminant pour la suite. Elle est l'avocate de la fillette de 6 ans violée à Jonzac en Charente Maritimes.

C'est en avril 2017 qu'une fillette de 6 ans révèle avoir été agressée sexuellement par Joël Le Scouarnec dans le jardin familial à Jonzac en Charente Maritime. On découvre ensuite que les deux nièces de l'ex-chirurgien ont été agressées chez lui à Loches 27 ans auparavant, elle avaient 2 et 9 ans, et qu'une fillette de 4 ans en a aussi été victime à l'hôpital de Loches.Maître Francesca Satta, avocate des parties civiles, explique ce qu'elle exige aujourd'hui de Joël le Scouarnec

Les petites victimes lochoises devenues aujourd'hui des adultes et leur famille attendent beaucoup de ce premier procès

Joël le Scouarnec, aujourd'hui âgé de 70 ans, est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Le procès devrait avoir lieu à huis clos.