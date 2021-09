Indre-et-Loire : poursuivi pour maltraitance sur ses chiens, le chasseur de Reugny ne vient pas à son procès

Comme en juin dernier lors de la première audience devant le tribunal de Tours, le propriétaire de 11 chiens à Reugny qui était poursuivi pour maltraitance animale ne s'est pas présenté au tribunal ce jeudi 23 septembre.

L'affaire avait fait grand bruit il y a quelques mois où une vidéo partagée en boucle sur les réseaux sociaux montrait des chiens de chasse enfermés dans des cages, elles-mêmes placées dans des carcasses de véhicules. Une association avait lancé une pétition et la justice avait été saisie.

Une absence qui en dit long...

Pour les avocats des parties civiles, l'absence au tribunal de cet homme de 57 ans est la preuve que les améliorations de détention de ses animaux depuis la révélation des faits et les contrôles inopinés qui se sont succédés sont bel et bien un leurre : "Ce n'est plus l'enfer mais ce n'est pas le paradis" explique l'un des cinq avocats qui représente l'une des associations de défense des animaux. Certes, les chiens ne vivent plus dans des cages au milieu de carcasses de voitures mais dans deux enclos aménagés par l'auteur présumé des faits. "Des matériaux rudimentaires, une ancienne stabulation pour élever des bovins avec du paillage au sol" selon le procureur de la république qui requiert 11 amendes à 135 euros et la confiscation des animaux.

De leur côté les associations (Dignité retrouvée, SPA, Stéphane Lamart, Fondation 30 Millions d'Amis et la Fondation Bardot) qui se sont constituées parties civiles demandent en tout 6 800 euros de dommages et intérêts, une interdiction pour l'accusé de détenir durant plusieurs annéesdes animaux ainsi que leur confiscation pour un placement dans des associations.

Mis en délibéré, le jugement sera rendu le 14 octobre prochain.