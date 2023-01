Indre-et-Loire : l'ex-tailleur de Tours condamné en appel à un an de prison ferme pour fraude fiscale

Guillaume Chartier a été condamné à un an de prison ferme par la Cour d'appel d'Orléans

L'ex-tailleur de Tours Guillaume Chartier a été condamné ce mardi 10 janvier à trois ans de prison, dont un an ferme non aménageable, pour fraude fiscale et abus de bien sociaux, par la Cour d'appel d'Orléans. L'avocat général avait requis 30 mois de prison lors de l'audience. Une peine moins sévère qu'en première instance .

L'homme âgé de 38 ans aurait détourné un peu plus d'1 million d'euro au fisc entre 2010 et 2015, entre Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes et Arcachon.

Un délibéré qui intervient après trois reports. Guillaume Chartier est actuellement en exil à Malte, son avocat assure qu'il souffre de problèmes cardiaques et qu'il ne peut voyager, d'où son absence lors de ce procès en appel. Il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt européen.