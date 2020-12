Indre-et-Loire : l'ex-tailleur du gratin tourangeau condamné à 3 ans de prison et objet d'un mandat d'arrêt

Un tailleur de 35 ans qui proposait de luxueux costumes à de riches clients tourangeaux, a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme pour fraude fiscale, banqueroute et abus de biens sociaux. Il a fraudé le fisc pendant plusieurs années pour maintenir son incroyable train de vie.

Un ex-tailleur, très prisé du gratin tourangeau, a été condamné ce jeudi 17 décembre à 3 ans de prison dont 1 an ferme par le tribunal judiciaire de Tours pour banqueroute, fraude fiscale, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Il est également condamné à 50.000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt européen a également été délivré à son encontre.

Il doit 500.000 euros au fisc

Guillaume Chartier, 35 ans, a fraudé le fisc pendant près de 10 ans au travers de sociétés qui ont toutes été liquidées. Elles servaient surtout à obtenir des prêts pour maintenir son incroyable train de vie : voyages à Saint-Barth, Porsche Cayenne, villa à Aracachon.....Pendant 10 ans Guillaume Chartier a mené la belle vie. Il aurait dépensé 1,3 millions entre 2011 et 2013.

Des costumes de 1.000 à 10.000 euros venus des joueurs du Tours FC

Pourtant, son affaire semble au début florissante. Ses costumes vendus entre 1.000 et 10.000 euros sont prisés des avocats et notaires tourangeaux, mais aussi des footballeurs du Tours FC. Mais Guillaume Chartier s'avère être un piètre gestionnaire. Les services des impôts relèvent une multitude de fraudes : absence de TVA, fausses factures, légèretés concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Il doit à ce jour 500.000 euros à l'administration fiscale. Guillaume Chartier qui n'était présent ni à son procès fin octobre pour cause de Covid (sans pour autant fournir un certficiat médical), ni à l'énoncé du jugement, serait à Malte depuis plusieurs semaines. La justice a donc lancé un mandat d'arrêt européen à son encontre. Au-delà de sa condamnation pénale, il ne pourra plus exercer une activité commerciale ou libérale pendant 15 ans.