Indre-et-Loire : l'ex-tailleur tourangeau jugé en appel pour fraude fiscale aujourd'hui à Orléans

L'ex-tailleur tourangeau, Guillaume Chartier, est jugé par la Cour d'appel d'Orléans, ce mercredi, un an après sa condamnation en première instance. Il est notamment poursuivi pour fraude fiscale et escroquerie, et doit plus d'un million d'euros au Fisc.

Un an après sa condamnation en première instance, le voilà de nouveau jugé. Guillaume Chartier, l'ex-tailleur tourangeau, est appelé à la barre de la Cour d'appel d'Orléans ce mercredi, poursuivi pour fraude fiscale, escroquerie, banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. En décembre 2020, le tribunal correctionnel de Tours l'a condamné à trois ans de prison, dont 18 mois ferme.

Guillaume Chartier sera-t-il présent à l'audience pour se défendre ?

Guillaume Chartier est absent au procès le 29 octobre 2020, comme lors du délibéré, le 17 décembre 2020. Après avoir pris connaissance de la décision du tribunal, "une peine lourde" et "douloureuse" écrit-il, il décide de faire appel. "J'ai fait appel car le dossier est uniquement à charge et j'ai bien l'intention de me défendre", explique-t-il.

Sera-t-il pour autant présent à l'audience ce mercredi ? Rien n'est moins sûr. Parti vivre à Malte avec sa compagne depuis l'année dernière, le tailleur de 36 ans risque gros s'il revient en France et qu'il est de nouveau condamné. En décembre 2020, il avait déjà également fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, arrêté avec l'interjection en appel.

Dix ans de fraude fiscale

Ce qui est certain, c'est que Guillaume Chartier semble narguer la justice française depuis Malte. D'abord, en affichant son train de vie sur l'île, sur ses réseaux sociaux. Et surtout, en créant une nouvelle société comme tailleur de costumes qu'il vend dans le pays méditerranéen, également connu comme paradis fiscal.

Avant de s'envoler pour Malte - "pas une fuite", mais un "projet de vie" comme il l'affirme alors -, Guillaume Chartier installe ses sociétés à Arcachon, Bruxelles, ou encore Saint-Cyr-sur-Loire. Pendant dix ans, elles lui servent notamment à obtenir des prêts, pour financer son train de vie cossu, avec voyages à Saint-Barth, Porsche Cayenne et villas. Entre 2011 et 2013, il aurait ainsi dépensé 1,3 million d'euros, au détriment des clients de ses sociétés et par diverses fraudes (absence de TVA, fausses factures, et fraudes sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés). Toutes ces sociétés ont ensuite été liquidées. Il doit maintenant plus d'un million d'euros au Fisc.