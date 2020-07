Indre-et-Loire : l'installation de la vidéo-protection fait son chemin à Chinon

En 2014 et en 2020, la proposition avait été faite dans les programmes défendus par Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon, lors des élections municipales. Mais cette proposition avait jusque là été rejetée par les habitants car jugée trop intrusive.

Mais les incivilités et la petite délinquance pourraient bien avoir raison de ces réticences selon le maire de Chinon :"On a mis en place le dispositif - voisins vigilants _- avec les gendarmes, ce qui est une première réponse, mais suite à cet incident rue Rabelais, les habitants du quartier ont demandé à me rencontrer pour parler éventuellement de cette solution de vidéo-protection. Je suis satisfait de voir que les mentalités évoluent. Je suis persuadé qu'_il y a des zones urbaines où on peut envisager cette vidéo-protection tout en respectant la vie privée des habitants et en rendant sa quiétude à leur environnement."

Et Jean-Luc Dupont d'expliquer qu'il n'y a pas sur Chinon de grande délinquance ou de grande criminalité, mais des petits incidents comme des feux de poubelle, ou encore des tags sur des bâtiments du patrimoine chinonais ou encore des panneaux de signalisation arrachés, "qui empoisonnent la vie des gens et créent un climat malsain".

La mairie avait déjà fait réalisé une étude avec la gendarmerie et le coût pourrait varier de 50 à 100 000 euros en fonction du nombre de caméras et de périmètres couverts.