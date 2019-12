Indre-et-Loire : la circulation des trains arrêtée après un accident au lieu-dit Planchoury

Langeais, France

Un accident entre un train et une voiture au passage à niveau du lieu-dit Planchoury après Langeais bloque la circulation des trains dans le département. Vers 18 h 15 ce dimanche, une voiture arrive de Langeais et perd le contrôle. Elle s'arrête sur les voies de chemin de fer. Au volant, il y a une personne âgées. Elle est heureusement évacuée de son véhicule par une tierce personne selon la SNCF. La voiture est donc vide au moment de l'impact. Le conducteur du train de fret transportant des ballasts est prévenu et arrive à réduire sa vitesse. Le choc avec la voiture est donc moins violent et le train ne déraille pas. L'accident a mobilisé cinq véhicules de secours et 19 sapeurs-pompiers. La SNCF espère un retour du trafic à la normale lundi matin.

Le dernier accident ferroviaire le 30 septembre

Le 30 septembre dernier, à 8h du matin, une voiture avait percuté le TER Tours/Loches, à Courçay, tout près de Cormery. La conductrice du véhicule avait été légèrement blessée et les 16 passagers du train ont été pris en charge par un autocar. L'accident avait eu lieu à cause du brouillard, et l'une de ses conséquences, le manque de visibilité. A cet endroit il n'y a pas de passage à niveau, simplement un panneau et un STOP.