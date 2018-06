Un départ de feu a eu lieu ce mardi matin 19 juin sur un chantier à la clinique psychiatrique Vonte à Esvres-sur-Indre. Le feu a pris dans un joint de dilatation, probablement à cause d'un mégot lors de travaux d'isolation. Les patients et les personnels ont été évacués par précaution.

Indre-et-Loire, France

C'est en milieu de matinée, ce mardi 19 juin, que le feu s'est déclaré sur un joint de dilatation lors de travaux d'isolation. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont constaté des dégagements de fumée. Par précaution et le temps de repérer l'endroit exact du départ de feu, les 45 patients et les 26 personnels ont été évacués dans une zone sécurisée. Les pompiers, après avoir identifié la source du dégagement de fumée, ont réussi à éteindre le feu. Ils ont pu confirmer à la mi-journée, à l'aide d'une caméra thermique, l'extinction complète de tout feu.

Un mégot de cigarette à l'origine du feu

Vers 13h, tous les patients et les personnels ont pu réintégrer l'établissement. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un mégot qui serait à l'origine de ce départ de feu.