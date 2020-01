Le maire de Charentilly a analysé tous les excès de vitesse recensés dans sa commune en l'espace de six mois. Les résultats sont étonnants pour un aussi petit village. Résultat, le maire a installé plusieurs ralentisseurs pour inciter les automobilistes à lever le pied.

Indre-et-Loire : la commune de Charentilly a analysé tous ses excès de vitesse pendant six mois

Charentilly, France

Charentilly en a assez des excès de vitesse. Ces derniers mois, cette petite commune de 1300 habitants, au nord-ouest de Tours, a mis en place plusieurs ralentisseurs pour inciter les automobilistes à lever le pied quand ils la traversent. Décision prise par le maire, quand il a analysé les données de deux radars pédagogiques qu'il avait installés dans son village pendant six mois. Les résultats sont étonnants en effet, pour ne pas dire inquiétants. En 6 mois donc, de novembre 2018 à mai 2019, ces radars ont enregistré de nombreux excès de vitesse. Dans un sens de circulation, plus de 1000 véhicules ont ainsi roulé à plus de 110 km/h au lieu de 50. Le maire a donc voulu agir contre ces vitesses excessives.

Il y a par exemple eu un 183 km/h enregistré en pleine nuit en mai dernier. Mais pour le maire Patrick Lehagre, ce n'est pas ça le plus inquiétant. Il cite par exemple ce dimanche 2 décembre. 157 km/h enregistrés à midi en plein centre bourg. 112 km/h relevés à 17h au même endroit. Elisabeth constate très régulièrement des excès quand elle se promène avec son chien. "Je pense tout le temps aux enfants. Un enfant peut sortir de chez lui en courant, il ne fait pas forcément attention au Code de la route".

Pour cette autre habitante Marcelle, les nouveaux ralentisseurs étaient donc complètement nécessaires. "Ca me parait évident de faire en sorte que les gens ralentissent à l'entrée d'un village. _J'aime pas trop les ralentisseurs, car ça secoue quand même les voitures, mais ce n'est rien par rapport au fait qu'il faut ralentir_, ça me parait absolument évident".

"Je ne vais pas attendre un mort ou un blessé grave suite à un excès de vitesse" - Le maire, Patrick Lehagre

Evident aussi pour le maire. "A partir du moment où l'on connait le résultat" affirme Patrick Lehagre, "oui ce serait irresponsable de ma part de ne rien faire. Je ne vais pas attendre qu'on ait à déplorer un mort ou un blessé grave dans la commune suite à un excès de vitesse".

Bientôt d'ailleurs, il fera une nouvelle analyse des données de ses radars pour voir si les choses se sont améliorées depuis l'installation des nouveaux ralentisseurs. Avant de changer encore une fois de place ses radars pédagogiques.