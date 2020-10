Indre-et--Loire : la commune de Pont-de-Ruan victime d'une série d'incivilités

La commune de Pont-de-Ruan près d'Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire a été victime de graves incivilités plusieurs fois de suite le week-end dernier. Samedi après-midi, une tentative d'incendie a eu lieu dans la cour de l'école, des portes-manteaux ont été brûlés sous le préau. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont des dégradations et des cierges brûlés à l'intérieur de l'église, et une poubelle qui a été incendiée. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, des jets d'oeufs frais ont eu lieu sur les pare brise de voitures. La mairie de Pont-de-Ruan et une famille de la commune ont porté plainte auprès de la gendarmerie d'Azay-le-Rideau. Une enquête est en cours.