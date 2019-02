Indre-et-Loire : la gendarmerie dément toute tentative d'enlèvement à Saint Maure de Touraine le mardi 5 février

Indre-et-Loire, France

Capture écran Facebook

Cette publication sur le compte Facebook d'une habitante de Sainte-Maure-de-Touraine a suscité une centaine de commentaires et a été partagée sur au moins 1300 autres comptes.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire, alertés sur la diffusion de cette rumeur, démentent catégoriquement.

Après une enquête de la gendarmerie, il apparaît qu'un jeune élève qui se trouvait seul devant l'école primaire de Sainte-Maure-de-Touraine ait été abordé par un parent d'élève accompagné de son propre enfant. L'écolier a pris peur et s'est réfugié auprès de la police municipale présente.

La police municipale a, à son tour, appelé les gendarmes qui ont vérifié les dires de chacun et interrogé les personnes présentes. Tout cela devant des parents d'élèves et des passants. La rumeur et les réseaux sociaux ont fait le reste.

Pour le Capitaine Vaillant de la Compagnie de gendarmerie de Chinon :

"l'alerte lancée sur les réseaux sociaux l'a sûrement été par une personne qui ne voulait pas forcément mal faire, mais les gens entendent parler, lisent et relaient sur les réseaux sociaux".

Dans les jours qui viennent des gendarmes seront présents devant l'école primaire de Sainte-Maure-de-Touraine pour rassurer les parents et les enfants mais aussi pour rétablir la vérité sur les faits qui se sont déroulés ce mardi 5 février.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire appelle à _"ne pas relayer ce type d'information non vérifiée"_.