Indre-et-Loire: la gendarmerie met fin à un trafic organisé de vols de fret sur les aires d'autoroutes

Indre-et-Loire, France

Après une enquête de plusieurs mois, 9 malfaiteurs ont été arrêtés en flagrant délit mercredi 29 janvier à Meung-sur-Loire, dans le Loiret, et 2 autres individus jeudi 30 janvier à Mer, en Loir-et-Cher. Une bande organisée, spécialisée dans les vols de marchandises à l'intérieur des camions stationnés sur les aires de repos. Elle écumait la région depuis le milieu de l'année 2019. Persuadé qu'il s'agissait d'une organisation criminelle structurée, le parquet de Tours avait ouvert une enquête et mis les gros moyens.

Une enquête pour vols en bande organisée et associations de malfaiteurs confiée aux gendarmes du groupement du Loiret, d'Indre et Loire et d'Eure-et-Loir. Ceux-ci ont réussi à identifier une équipe de chauffeurs routiers roumains qui pouvaient être les auteurs de ces vols de fret à répétition. Les surveillances se sont multipliées pour constater que les malfaiteurs faisait du fret tout à fait légal à l'aller, puis qu'au retour, ils installaient leurs camions sur les aires de repos, de l'A10 en particulier, pendant 4 à 5 nuits. Là, ils découpaient les bâches d'autres semi-remorques, chargeaient leurs camions de marchandises volées et prenaient la route du retour en Roumanie. Il y avait là-dedans des produits à forte valeur ajoutée, de l'alcool, cognac, vodka, des parfums, des cosmétiques et des vêtements de marque.

Mercredi 29 janvier, à 6H00, sur un parking proche de l'A10 à Meung-sur-Loire, les gendarmes passaient à l'action et interpellaient 9 chauffeurs quasi en flagrant délit. Le lendemain, vers 19h00, ils épinglaient 2 autres membres de la bande à Mer, en Loir et Cher. Au total, ces individus seraient les auteurs de 24 vols de fret pour un montant de plus de 2 millions d'euros, 11 de ces vols ayant eu lieu en Indre-et-Loire.

Les 11 malfaiteurs âgés de 24 à 38 ans ont été présentés au Parquet de Tours ce dimanche. Certains ont reconnu les faits. Ils ont été mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs et écroués en maison d'arrêt. 5 semi-remorques ont été saisis au titre des avoirs cirminels.