Indre-et-Loire : la gendarmerie met fin aux rodéos sur l'île de la Métairie

Des promeneurs ont été importunés dimanche par des rodéos à cyclomoteurs. La gendarmerie est intervenue et a interpellé un conducteur d'une moto volée.

La Ville-aux-Dames, France

Plusieurs militaires de la communauté de brigade de gendarmerie de Montlouissur-Loire/Vouvray sont intervenus dimanche 5 janvier pour des rodéos à cyclomoteurs sur l'île de la Métairie à la Ville-aux-Dames. Selon les témoins, les deux roues circulaient à vive allure, au milieu des promeneurs et des enfants qui jouaient sur les espaces aménagés.

L'intervention de 3 patrouilles a permis de mettre fin au rodéo et d'intercepter le conducteur d'une motocyclette qui circulait à bord d'une moto non homologuée pour la circulation sur la voie publique. Elle a été retirée de la circulation par un dépanneur.

Le conducteur de la moto a été convoqué en justice pour répondre des faits. La moto, qui s’avère volée, a été confisquée et une procédure pour recel de vol a été ouverte contre le vendeur de l'engin qui sera convoqué en justice prochainement.