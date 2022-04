La guerre en Ukraine s'invite aux cérémonies d'hommage aux déportés, en Indre-et-Loire

"N'avons-nous rien appris ?" Ce 21 avril la guerre en Ukraine s'invite dans les discours de la cérémonie d'hommage aux déportés, à Monts en Indre-et-Loire. Il y a près de 80 ans, cette commune a vu l'horreur de près : un camp d'internement y était installé pendant la Seconde guerre mondiale. Parmi les personnes présentes à la cérémonie, des survivants dans l'incompréhension des massacres en Ukraine.

L'écho de la Shoah sur la guerre en Ukraine

Sans surprise, la guerre en Europe est au cœur des discours de cette journée d'hommage. L'adjointe à la mairie Guylène Bigot évoque "toutes ces innocentes victimes du Donbass en Ukraine", à l'image de celles de la Shoah. "Le sacrifice des millions de femmes et d'hommes dans les camps de la mort aura-t-il servi à rien ?"

Dans l'assistance, Mania Gittman, qui a failli être l'une de ces victimes. Enfant, elle est internée au camp de La Lande à Monts. Elle sort deux mois plus tard mais ne reverra jamais sa mère. 80 ans après, elle est désabusée face à la guerre en Ukraine. "Ça ne me révolte même pas parce que je ne comprends pas... Je n'aurais jamais imaginé voir ça", soupire-t-elle.

"Je ne comprends pas qu'on puisse haïr un peuple"

C'est aussi l'avis de Monique, assise quelques chaises plus loin. De confession juive cette Tourangelle s'identifie à l'oppression des Ukrainiens. "J'y suis d'autant plus sensible qu'en Ukraine, il y avait beaucoup d'antisémitisme et de nazisme. Et pourtant cette Ukraine a réussi à arriver à la démocratie. Et maintenant qu'elle est en démocratie, on voudrait la faire disparaître du globe", s'inquiète-t-elle.

C'est une cérémonie incontournable. Aujourd'hui particulièrement, il faut se souvenir de tout ça. En ces temps de guerre en Ukraine, d'antisémitisme, de xénophobie... Bien sûr, ça me rappelle la Shoah..." - Monique, de confession juive

A ces côtés Marie-Hélène, son amie depuis plus de quarante ans. "Je suis catholique pratiquante et pourtant nous sommes très liées avec Monique", explique-t-elle. "Je ne comprends pas qu'on puisse haïr une religion ou qu'on puisse ne pas supporter un autre peuple."

"On n'accepte plus les opinions différentes." Marie-Hélène et Monique sont amies depuis plus de quarante ans. De religions différentes, elles sont ébahies par la guerre en Ukraine. © Radio France - Solène Gardré

Pour les officiels aussi, c'est particulièrement important d'être là cette année. "Personnellement, je viens pour témoigner que nous sommes vent debout contre toute forme de ségrégation", explique la députée d'Indre-et-Loire Sophie Métadier. Cette année, c'est en effet plus compliqué de dire qu'on vient pour tirer des leçons du passé.