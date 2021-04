Indre-et-Loire : la Préfecture interdit les coupes de bois ce week-end pour éviter les feux de forêts

En raison de la sécheresse et des rafales de vent de 40 à 50 km/h, la Préfecture d'Indre-et-Loire prend des mesures pour prévenir les départs de feux. Elle interdit les activités de coupe et de chauffage dans les massifs forestiers entre 13 heures et 18 heures.