Indre-et-Loire : la psychologue scolaire accusée d'endoctrinement religieux condamnée à 1000 euros d'amende

La psychologue scolaire est reconnue coupable pour une partie des faits indique le tribunal de police de Tours ce matin. Son procès avait eu lieu début avril. Accusée de pressions sur les croyances religieuses et de tentative d'endoctrinement religieux sur des élèves, elle a été relaxé pour la première partie des faits reprochés, survenus entre le 1er février et le 28 juillet 2019. Passée cette date, avec la parution fin juillet du texte de loi du code de l'Éducation nationale pour contrer le prosélytisme religieux dans les écoles, la psychologue scolaire a été reconnue coupable. Elle devra régler 1000 euros d'amende contraventionnelle mais aussi elle devra verser environ 2600 euros de préjudices à ses deux victimes.

Des pierres religieuses données lors des consultations

Les faits remontent entre février et novembre 2019, cette psychologue scolaire est accusée d'exercer des pressions sur les croyances religieuses de deux collégiens à Fondettes. Deux élèves viennent la consulter pour des faits de harcèlement scolaire et au fil des consultations elle se serait mise à donner des pierres et autres médaillons religieux. Elle est depuis suspendue de ses fonctions.