Indre-et-Loire : un réalisateur film la ruralité à Preuilly-sur-Claise

Le film "La Peau Dure", filmé à Preuilly-sur-Claise par Sylvain Desclous, dépeint la ruralité et sa solitude à travers le personnage de Gérard. Un habitant de la commune qui a "une gueule", d'après le réalisateur tourangeau. Une projection est prévu ce vendredi soir à Preuilly-sur-Claise.

Indre-et-Loire, France

Il décrit le quotidien des villages à travers un film de 52 minutes, tourné à Preuilly-sur-Claise, près d'Yzeures-sur-Creuse, au sud du département. Ce documentaire sera diffusé dans la salle des fêtes du village, ce vendredi soir vers 20h.

J'ai vraiment voulu suivre la vie extra-ordinaire de Gérard - Sylvain Desclous, réalisateur du film

Sylvain Desclous, réalisateur tourangeau, prend le parti de faire un documentaire, dans lequel rien n'est mis en scène, en laissant l'image parler. " On n'est pas pour autant dans un format comme pouvait faire l'émission 'Strip-tease', sur France 3, explique-t-il. J'ai vraiment voulu suivre la vie extra-ordinaire de Gérard, ce personnage hors du commun dans ce village, voilà tout. "

Le réalisateur tourangeau l'affirme : " _À chaque fois que je vais projeter ce film dans un village, on me dit : 'Ah tiens, mais nous aussi, on a un Gérard dans notre village'. Dans de nombreux villages, i_ls sont éloignés de ce sentiment de réussite matérielle qu'impose la ville. "