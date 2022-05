Indre-et-Loire : le centre aquatique de Fondettes cambriolé et fermé plusieurs jours

A priori, les piscines ne semblent pas être les établissements les plus susceptibles d'attirer les cambrioleurs. Pourtant, le centre aquatique de Fondettes a été la cible de voleurs, le week-end du 7 et 8 mai. En s'introduisant dans le bâtiment, dans la nuit de samedi à dimanche, les cambrioleurs ont aussi causé des dégâts qui ont entrainé la fermeture du centre aquatique pour plusieurs jours.

Ce message posté dimanche midi sur la page facebook du centre aquatique de Fondettes ne précisait pas les raisons de la fermeture - ©Facebook du centre aquatique de l'Ô-Bleue

Le contenu d'un coffre-fort a été emporté

Pour entrer dans le centre aquatique de Fondettes, tôt, dimanche matin, les individus ont cassé une porte arrière. Visiblement bien renseignés sur ce qu'ils venaient chercher, ils ont trouvé puis déplacé un coffre-fort qu'ils ont réussi à ouvrir. Le montant du butin n'a pas été communiqué, mais une de nos sources évoque un montant assez conséquent.

Seuls les scolaires sont accueillis pour le moment

Depuis le cambriolage, le téléphone et internet ne fonctionnent plus dans le bâtiment. Ca perturbe notamment le fonctionnement du système de bracelet électronique qui permet de gérer les entrées des nageurs. Du coup, la baignade du grand public est interdite jusqu'à la remise en route du système, espérée avant la fin de cette semaine. En revanche, le centre aquatique reste ouvert pour les scolaires, et uniquement pour eux. C'est la première fois que la piscine de Fondettes est cambriolée depuis son inauguration en octobre dernier.