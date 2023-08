Indre-et-Loire : le corps d'une femme découvert à Chambray-lès-Tours

Les habitants du nouvel éco-quartier de la Guignardière de Chambray-lès-Tours ont vu leur quartier envahi par les forces de l'ordre ce mardi 29 août. Toute la journée, ils ont vu défiler des gendarmes en uniforme et des officiers en civils. Seule certitude : une femme est décédée. Le parquet de Tours a fini par le préciser, en fin d'après-midi, sans donner aucun détail, ni sur l'âge de la victime ni sur les circonstances de sa mort.

ⓘ Publicité

Ce que France Bleu Touraine a constaté sur place, un peu plus tôt, c'est le ballet des gendarmes, au numéro 2 de la place Diane Fossey. Certains, casqués et habillés de noir, d'autres, en civil, beaucoup plus discrets. Des voisins nous ont raconté avoir été questionnés par les enquêteurs qui voulaient savoir si ils avaient entendu des cris, la veille.

Une promeneuse nous a par ailleurs expliqué avoir vu une quinzaine de gendarmes dans un petit chemin tout proche. Des techniciens d'investigation criminelle auraient fait des relevés sur ce sentier dont l'accès était provisoirement interdit, ce matin.

Selon nos confrères de la Nouvelle République , il s'agirait d'un féminicide et le mari de la victime serait en fuite. Une information non confirmée par la procureur de Tours. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Tours et la section de recherches d'Orléans.