Indre-et-Loire :Le dispositif mis en place pour lutter contre les rixes de jeunes semble porter ses fruits

Surveillance renforcée des réseaux sociaux ou horaires d'accueil des centres de loisirs étendus jusqu'à 20h : le gouvernement annonce une série de mesures pour lutter contre les rixes entre jeunes, qui ont plusieurs fois endeuillé la France depuis le début de l'année. Ce plan rénové de lutte contre les bandes, attendu depuis le 1er mai, avait été annoncé début mars après deux violentes rixes en Essonne où une collégienne et un collégien de 14 ans avaient été tués.

Sur la métropole de Tours, les services notamment de police et de justice se sont attaqués à ce phénomène au mois de février dernier à la suite de rixes qui ont commencé à se multiplier en novembre 2020. Résultat, on observe une régression du phénomène explique le procureur de la république de Tours. Selon Grégoire Dulin, il y a eu cinq procédures pénales. Une quinzaine de jeunes ont ainsi pu être interpellés et présentés devant la justice et les principaux auteurs identifiés comme étant les plus violents ont été exclus du département et placés dans des foyers de la protection judiciaire de la jeunesse.

Un phénomène qui s'était amplifié au mois de novembre

C'est une sorte de guerre de territoire à laquelle on assiste depuis des mois sur la métropole entre jeunes de Tours-Nord et la Riche, entre le quartier du Sanitas et celui de la Rabière à Joué-lès-Tours ou encore entre le Sanitas et la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps à tel point que des enfants ont été déscolarisés, ils n'osaient prendre le tramway pour rejoindre leur établissement scolaire de peur d'être agressés.

Si la surveillance des réseaux sociaux, le visionnage de la vidéosurveillance aux abords des arrêts du tramway ont permis notamment d'identifier certains auteurs de ces faits de violences, Grégoire Dulin le procureur de la république de Tours explique que l'aspect judiciaire n'est pas suffisant pour endiguer le phénomène : "C'est un phénomène qui est souvent dû à un désoeuvrement de ces jeunes qui n'ont pas d'occupation et il faut axer sur le travail de prévention, d'éducation de ces jeunes, il y a donc tout un pan qui ne relève pas du judiciaire qui doit être pris en charge. L'aspect judiciaire n'est qu'une partie pour endiguer ces phénomènes de violences et il y a un parcours éducatif à construire".