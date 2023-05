Indre-et-Loire : le maire de Cheillé molesté par des gens du voyage, "le préfet me laisse tout seul"

Le maire de Cheillé, près d'Azay-le-Rideau, a été agressé par des gens du voyage, avant-hier. Il tentait d'empécher le regroupement d'une quarantaine de voitures et d'une trentaine de caravanes sur le terrain de football de ce village de 1.800 habitants lorsqu'il a été bousculé, insulté et menacé.

ⓘ Publicité

"Il m'a dit "Toi, tu ne me touches pas ou je vais te crever" - le maire de Cheillé

Fabien Barreau est intervenu alors que des hommes étaient en train de détruire, au maillet, une buse en ciment destinée justement à éviter l'envahissement du terrain : "j'avais prévenu les gendarmes donc ils sont arrivés quelques instants après, mais au début je me suis retrouvé tout seul à essayer de les empêcher de terminer leur œuvre" précise le maire de Cheillé. "Ils étaient quatre ou cinq à taper sur la buse et à un moment donné, j'ai posé mes mains sur celui qui portait le maillet et qui allait taper. Je ne l'ai pas poussé. Je ne l'ai pas bousculé. J'ai juste posé mes mains et il m'a dit "Toi, tu ne me touches pas ou je vais te crever. Tu bouges de là parce que sinon, le prochain coup est dans ta gueule". Et puis à partir de là, j'ai été bousculé".

Pas de dépôt de plainte par peur des représailles

Le maire de Cheillé précise qu'il n'a pas porté plainte "par peur des représailles sur ma famille ou sur les biens de la commune. Je ne veux pas créer de polémique, mais je veux que les pouvoirs publics prennent en charge cette problématique des maires laissés seuls face à des individus qui se permettent d'avoir des droits supérieurs aux autres et qu'on laisse faire. Le préfet me laisse seul face à des gens qui font ce qu'ils veulent".

"Le préfet me laisse seul face à des gens qui font ce qu'ils veulent"

L'association des maires d'Indre-et-Loire a publié un communiqué de soutien dans lequel elle dit "condamner avec la plus grande fermeté ces actes qui ont malheureusement tendance à se répéter".