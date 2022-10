Indre-et-Loire : le procès en appel de l'ancien tailleur de costume tourangeau, prorogé pour la troisième fois

Il était attendu ce mardi 4 octobre 2022, après dix mois et déjà deux reports : le jugement de la cour d'appel d'Orléans au sujet de Guillaume Chartier. Ce tailleur tourangeaux (Indre-et-Loire) a été condamné en 2020 pour fraude fiscale, escroquerie, banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, lors de son procès en première instance. Avec cette troisième prorogation, Me Jérôme Goudard, son avocat, pose la question du"délai raisonnable".

Si son client Guillaume Chartier avait demandé un renvoi du procès en appel en décembre 2021 et qu'il ne s'était pas présenté à la cour d'Orléans pour "raisons de santé", Me Jérôme Goudard considère les justifications de la justice pour expliquer cet énième report "très nébuleuses". Il rappelle que l'ancien tailleur a été entendu par les enquêteurs pour la première fois en 2017, lors de sa garde à vue, et qu'"il n'est toujours pas jugé après cinq ans et sans ouverture d'une instruction judiciaire".

, etc., pendant dix ans. Il devrait aujourd'hui plus d'un million d'euros au fisc .

L'ancien "tailleur des stars" vit aujourd'hui à La Valette, sur l'île de Malte. "Son adresse est connue" de la justice, veut rappeler son avocat. Comme fin 2021, il est demande la levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Chartier. Le tribunal judiciaire de Tours l'avait condamné en 2020, en première instance, à trois ans de prison, dont 18 mois ferme, une amende de 50 000 euros et une interdiction d'activité commerciale ou libérale pendant 15 ans.