Indre-et-Loire : le propriétaire de chiens de chasse condamné à 2.200 euros d'amende pour maltraitance

Le propriétaire de chiens de chasse maltraités à Reugny en Indre-et-Loire a été condamné à une peine d'amende de 2.200 euros par le tribunal judiciaire de Tours. Il doit verser 11 amendes à 200 euros et un euro symbolique aux différentes associations de défense de la cause animale qui s'étaient portées parties civiles (Dignité retrouvée, SPA, Stéphane Lamart, Fondation 30 Millions d'Amis et la Fondation Bardot). Une peine plus sévère que les réquisitions du parquet.

Dans son délibéré, le tribunal n'a pas retenu la confiscation des 11 chiens demandée par les associations. Lors de l'audience, le 23 septembre dernier, le prévenu ne s'était pas présenté à l'audience. Une vingtaine de personnes avait manifesté devant le tribunal de Tours avant le procès.

L'affaire avait fait grand bruit il y a plusieurs mois avec la publication d'une vidéo, partagée en boucle sur les réseaux sociaux, qui montrait des chiens de chasse enfermés dans des cages, elles-mêmes placées dans des carcasses de véhicules.