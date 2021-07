Indre-et-Loire : le trafic TGV a repris dimanche vers 22h entre la Touraine et Paris, un seul TGV supprimé

Le trafic des TGV entre Paris et l'Ouest de la France via Tours et Saint-Pierre-des-Corps a repris dimanche 26 juillet vers 22h. Ce lundi, les TGV circulent encore avec un retard de 30 minutes à cause de ralentissement sur la zone de l'accident.