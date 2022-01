Indre-et-Loire : le tribunal judiciaire de Tours se réorganise pour limiter les audiences trop tardives

Le procureur de la République, le Président du Tribunal Judiciaire de Tours et le directeur de Greffe viennent de signer ensemble une convention pour revoir l'organisation des audiences pénales. L'objectif est de limiter les procès trop tardifs : en 2021, à Tours, 82% des audiences correctionnelles ont fini avant 21 heures. C'est mieux que dans la plupart des tribunaux français, mais ça veut quand même dire que près d'un procès sur cinq se termine à une heure très avancée de la soirée.

En rendant la justice à minuit ou une heure du matin, j'ai quand même un peu de mal à considérer qu'on la rend dans de bonnes conditions et de façon satisfaisante pour la population et pour les personnels - le président du tribunal judiciaire de Tours

Les signataires, dont le président du tribunal judiciaire, ont donc pris une série d'engagements : "concrètement, ça veut dire être très attentif au nombre de dossiers qui passent à chaque audience, encore plus attentif qu'on ne l'est déjà" explique Christophe Régnard. "Il faut aussi que chacun fasse des efforts dans sa façon d'instruire, sa façon de requérir et pour les avocats, à la façon de plaider pour qu'on puisse éventuellement avoir quelques profits de ce côté-là". Impossible de demander fermement à chaque acteur de la justice de limiter son temps de parole, mais rappeler à chacun qu'il est préférable d'éviter certaine digression inutile pourrait tout de même permettre de réduire certains procès. "En rendant la justice à minuit ou une heure du matin, j'ai quand même un peu de mal à considérer qu'on la rend dans de bonnes conditions et de façon satisfaisante pour la population et pour les personnels", souligne Christophe Régnard.

Les co-signataires de cette convention savent bien que, malgré tout, beaucoup de choses restent imprévisibles, dans le déroulement d'un procès. "Il peut y avoir des incidents d'audience, des situations particulières dont il faut tenir compte mais dans ces cas-là, les dossiers qui ne pourront pas être commencés avant 20 heures devront faire l'objet d'un renvoi. Il faudra réussir à anticiper pour que des gens n'aient pas à attendre dans les salles d'audience pour rien pendant des heures et des heures au cours des audiences".