Indre-et-Loire : le vendeur de glyphosate condamné à un an de prison ferme

Un homme de 45 ans a été condamné ce jeudi 15 juin par le tribunal correctionnel de Tours à un an de prison ferme pour avoir vendu illégalement plus de 9.000 litres de glyphosate à des particuliers d'Indre-et-Loire, du Loiret et du Loir-et-Cher. Cet herbicide est interdit à la vente aux particuliers en France depuis 2019.

Cet ancien coach sportif a vendu l'herbicide par internet entre janvier 2020 et décembre 2022, encaissant au passage 170.000 euros. Un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre, l'homme vivant actuellement en Thaïlande. Son avocat a indiqué à l'AFP qu'il fera appel du jugement.