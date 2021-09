Indre-et-Loire : les 2 brocanteurs de Véretz volaient des tableaux et les remplaçaient par des photocopies

Deux brocanteurs, originaires d'Indre-et-Loire, ont été condamnés pour escroquerie jeudi 16 septembre par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Les deux frères installés à Véretz et âgés de 60 et 58 ans, dérobaient des tableaux de maître et remplaçaient les tableaux par des photocopies. Selon Sud-Ouest, l'affaire débute le 26 octobre 2016 par le dépôt de plainte d'une femme de 84 ans. Une plainte pour abus de faiblesse et escroquerie.

Les deux frères sont identifiés grâce à l'ADN

La technique est bien rodée. Les deux hommes, qui inspirent confiance, abordent des personnes âgées dans la rue et leur proposent une estimation de leurs biens. C'est à ce titre qu'à La Rochelle, ils pénèterent chez cette femme de 84 ans, repèrent deux tableaux d’Amédée Clément et d’Henri Rousseau, authentifiés. Ils repartent avec les tableaux pour une prétendue exposition, puis reviennent avec deux photocopies de mauvaise facture. Une ficelle un peu grosse mais qui a fonctionné aussi à Toulouse ou encore Tours. Au total, 7 victimes ont été recensées.

Déjà une condamnation en 2013

Les auteurs sont finalement identifiés par l'ADN laissé par un des protagonistes; les deux hommes étant fichés suite à une condamnation en 2013. L'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a aussi permis de rattacher à cette affaire, le fils d'un des brocanteurs. Ces derniers, lors de l'audience du 24 juin, ont expliqué "qu'ils achetaient les tableaux et les revendaient". Jeudi 16 septembre 2021, ils ont finalement été condamnés à 7 mois de prison ferme. Le fils écope d'une peine de 6 mois avec sursis. Malgré les réquisitions du parquet, ils pourront toujours exercer le métier de brocanteur.