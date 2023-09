Indre-et-Loire : les cambriolages en très nette hausse depuis le début de l'année

C'est une hausse importante et plus vue depuis une dizaine d'année : l'augmentation du nombre des cambriolages. En Indre-et-Loire, la gendarmerie a constaté une hausse de 32 % par rapport à l'an dernier.

Ces cambriolages ont lieu tant dans les habitations principales, secondaires que dans les commerces ou locaux associatifs. Le nouveau commandant du groupement de la gendarmerie dans le département, le colonel Thibaud Friedling, souhaite sensibiliser les habitants, aux petits gestes qui peuvent mettre en échec les cambrioleurs.

Le colonel Thibaud Friedling à la tête du groupement de la gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire © Radio France - David Malle

Pour le colonel Thibaud Friedling, quand les cambriolages ont lieu la nuit, il y a souvent eu un repérage auparavant :

"On peut se rendre compte si on est un petit peu attentif, notamment parce que ceux qui repèrent votre maison laissent des traces et laissent des traces pour leur dire cette maison n'a pas reçu de visite dans la journée. Je peux y aller la nuit et arracher ce barillet. Et donc, par exemple, cette action de repérage se concrétise par un petit dépôt de cailloux blancs sur la voiture stationnée devant sur le portail. Ou alors ils glissent une petite brindille à l'intérieur entre les deux ouvrants du portail. Si le portail s'ouvre, évidemment, la brindille tombe. Si la brindille est encore là le soir, c'est un signe pour eux qu'ils peuvent cambrioler ".

Un appel à la participation citoyenne, et à composer le 17

Pour le commandant du groupement de la gendarmerie nationale en Indre-et-Loire, il est bon de rappeler que les voisins peuvent veiller les uns sur les autres. "Lorsque les personnes partent au travail, il faut que celles qui restent à la maison, que ce soit des retraités ou des personnes au foyer ou des personnes, des chômeurs par exemple portent un regard attentif sur la maison de leur voisin. Se dire tiens, là, il y a quelqu'un qui a déposé un prospectus dans la boîte aux lettres d'à côté et le prospectus dépasse. Est ce que c'est un vrai démarcheur? Est ce que c'est un cambrioleur qui a marqué la maison? "

Le colonel Thibaud Friedling insiste : "Dès que quelque chose vous paraît anormal : Composez le 17 ! Donnez nous le signalement de la voiture, la plaque d'immatriculation. Nous avons toujours des patrouilles dehors. Vraiment, toujours. Vous ne nous embêtez pas, bien au contraire. On est là pour ça et on est là pour réagir sur tous les signalements."

Le commandant du groupement de la gendarmerie nationale en Indre-et-Loire, entend bien relancer le dispositif "voisins vigilants" aujourd'hui appelé "participation citoyenne" et inviter de nouveaux maires et nouvelles communes à s'en saisir.