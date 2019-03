Indre-et-Loire : les cambriolages explosent depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, la gendarmerie d'Indre-et-Loire a noté une très forte recrudescence des cambriolages. Plus de 300 faits en deux mois ont été relevés. Les gendarmes ont décidé d'intensifier leur présence sur les routes du département.

Plus de 300 cambriolages ont été signalés en zone gendarmerie en deux mois en Indre-et-Loire.

Indre-et-Loire, France

Il y aura eu près de 70% de cambriolages de plus au mois de janvier 2019 qu'en janvier 2018 ! Depuis le début de l'année, ils se multiplient sur le département : en deux mois, 304 cambriolages ont été notifiés aux gendarmes, et la tendance semble se confirmer pour ce mois de mars.

Les gendarmes ont décidé de sévir. Ils annoncent une présence renforcée sur les routes du département. Une trentaine d'hommes ont par exemple été mobilisés ce mercredi sur plusieurs axes pour des contrôles. "Nous avons affaire aujourd'hui à une délinquance protéiforme et itinérante", avance la capitaine Florence Pelardy, commandante de la compagnie de Tours. "Elle peut venir de la région parisienne, ou de Bordeaux par exemple."

Reportage lors d'un contrôle de gendarmerie, à Notre Dame d'Oé Copier

La gendarme pointe du doigt des délinquants mobiles et rapides. "Ils connaissent nos méthodes donc on essaye de s'adapter pour occuper le terrain, être visibles et lutter contre les cambriolages."

L'occasion de rappeler quelques conseils aux automobilistes

Ce mercredi, pas de cambrioleurs ni d'objets volés dans les coffres lors du contrôle, l'occasion de faire également preuve de pédagogie envers les automobilistes et rappeler quelques règles de prudence. "On arrive aussi à une période, le printemps, où les habitudes changent. Les gens vivent un peu plus à l'exterieur, sont moins vigilents, moins prudents. C'est aussi un moyen de rappeler au gens de bien fermer les portes, ne pas laisser un véhicule tournant devant son entrée," conclut Florence Pelardy