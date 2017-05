Indre-et-Loire : les gendarmes interviennent pour des violences conjugales, ils découvrent 30 pieds de cannabis

Les gendarmes ont été appelés jeudi soir, à Chemillé-sur-Dême dans le Nord de l'Indre-et-Loire, pour une affaire de violences conjugales. Pendant leur perquisition de la maison, ils ont découvert une trentaine de pieds de cannabis et tout le matériel nécessaire à leur culture.

Les gendarmes sont intervenus jeudi soir à Chemillé-sur-Dème, dans le Nord du département à la limite de la Sarthe, pour une affaire de violences conjugales. L'homme mis en cause a 36 ans, il est alcoolisé et accueille les forces de l'ordre avec des menaces et une pluie d'insultes. La mère et la fille, âgée de 8 ans, sont rapidement mises à l'abri. Mais le lendemain, quand les gendarmes reviennent perquisitionner les lieux, ils découvrent dans la maison... deux belles chambres de culture de cannabis.

Au total, il y a une trentaine de pieds et tout le matériel de production : des protections, des chauffages adaptés, des ventilateurs, des lampes à UV... Les plantes ont été saisies, confisquées, elles seront bientôt détruites. Leur propriétaire, lui, a été interpellé, il était encore alcoolisé. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel en octobre prochain.