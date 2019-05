Indre-et-Loire : les gendarmes ont procédé à 62 rétentions de permis pour la seule journée de dimanche

Indre-et-Loire, France

C'est du quasi jamais vu en Indre et Loire !! Les gendarmes du groupement et notamment de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière ont procédé à la rétention de 62 rétentions de permis de conduire sur la seule journée de dimanche entre 13h et 20h. Pour une journée normale, c'est en moyenne entre 15 et 20 rétentions pour une journée. Cette "moisson" de rétention s'explique notamment par la présence de nombreux motards sur les routes qui revenaient de la Sarthe à l'occasion du Grand Prix de France moto au Mans.

24 motards contrôlés en excès de vitesse de 40 à 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée

Du coup, un contrevenant sur 3, pour la seule journée de dimanche, était un motard. Sur les 62 grands excès de vitesse, 24 concernent des motards pour des vitesses qui dépassent de 40 km/h voir de plus de 50 km/h la vitesse autorisée sur des routes secondaires limitées à 80 et parfois à 90. Dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine par exemple, sur la R760, un motard a été contrôlé à 150 km/h au lieu de 80. Les gendarmes ont aussi effectué des contrôles dans le nord du département d'Indre-et-Loire, au moment des retours du Mans. Sur la D938, à Villebourg une commune limitrophe avec la Sarthe, 10 motards et 3 automobilistes se sont faits attrapés entre 15h et 18h. Ils ont été repérés d'abord par des radars jumelles, puis interceptés par la brigade motorisée. Même chose du côté de Beaumont-la-Ronce et Saint-Laurent en Gâtine, sur la D766 où 4 retraites ont été effectués.

Beaucoup de voitures contrôlés aussi sur le périphérique de Tours

Mais le gros des rétentions de permis a eu lieu sur le périphérique de Tours, dans le cadre des retours classiques du week-end, entre la Membrolle-sur-Choisille et Chambray-lès-Tours. Les gendarmes ont procédé sur cet axe à 44 grands excès de vitesse, c'est à dire des vitesses au dessus de 130 km/h sur la rocade. Dans 3 cas sur 4, il s'agissait d'automobilistes. Par ailleurs, les gendarmes ont aussi relevé 3 alcoolémie positive et 3 conduites sous stupéfiants. Ces comportements, on les retrouve aussi dans le département de la Sarthe où la gendarmerie a procédé à 64 rétentions de permis. Dans ce département, 315 excès de vitesse ont été relevés dans le week-end, et il y a eu 3 accidents graves, dont un mortel.

On a encore un gros travail de sensibilisation pour calmer certains motards qui se croient sur un circuit - La FFMC 37

Olivier Lecomte, le coordinateur de la fédération des motards en colère d'Indre-et-Loire, estime que le Grand Prix de France était un grand régal pour les forces de l'ordre. Il y a l'effet d’adrénaline de la course. Quand les gens repartent, il y a l'effet de masse. Moi j'étais dans un groupe d'une centaine de motards. Je n'ai pas vu d’excès de vitesse. Mais ce n'est pas responsable de rouler à ces vitesses excessives sur des routes ouvertes. On a encore un gros boulot d'information, de sensibilisation pour essayer de calmer qui pense être sur un circuit.