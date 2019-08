Indre-et-Loire : Les maires du département rendent hommage à leur collègue du Var mort percuté par une camionnette lundi

Indre-et-Loire, France

Cédric de Oliveira le maire de Fondettes et président des maires d'Indre-et-Loire a partagé sa réaction sur son compte Facebook : "Quand on s’attaque à un Maire, on s’attaque à la République" a-t-écrit en adressant ses pensées à la famille, aux habitants et aux membres de son conseil municipal de Signes.

Hommage de Cédric de Oliveira sur sa page Facebook - ©Cédric de Oliveira

Christian Gatard le maire de Chambray-les-Tours a partagé sur sa page Facebook la photo de l'élu varois.

Des maires qui se trouvent très souvent en première ligne face aux incivilités sans avoir les moyens d'agir explique le président des maires ruraux d’Indre-et-Loire, Guy de Brantes : "On pense pas au danger, on pense à ce qui est le droit, à ce qui doit se faire et qui ne doit pas se faire" . Le sentiment pour lui d'appartenance au territoire est tellement fort qu'il est normal qu'un maire réagisse lorsqu'il découvre des incivilités. "C'est tout à fait normal que Jean-Mathieu Michel est réagi de cette façon, mais il ne serait peut-être pas inutile que les maires soient assermentés, on intervient les mains vides sans signe extérieur de notre fonction", explique encore Guy de Brantes.

Des maires démunis en première ligne face aux incivilités

Tapage nocturne, altercations de voisinage, incidents et autres délits : les maires sont en première ligne. Et ils le sont encore plus dans les petites communes. Là où le premier magistrat de la commune est aussi le premier interlocuteur de chaque administré. Vincent Morette, le maire de Montlouis-sur-Loire, intervient très régulièrement :"ce qui s'est passé à Signes, tous les maires vous diront la même chose : on a un vrai problème d'incivilités sur tous les déchets sauvages. Un maire n'a pas forcément les moyens : Jean-Mathieu Michel faisait lui-même la police".

Faire la police, mais avec quels moyens ? Pas d'arme, ni même de réelle assermentation. Jean-François Sessac est le maire de Larcay. Il n'a pas de police municipale. Alors, il organise lui-même des rondes dans sa commune. Mais il n'est pas toujours tranquille :"Quand les alarmes sonnent des bâtiments municipaux, on est souvent en pleine, et on se retrouve à deux, avec mon premier adjoint, c'est vrai qu'au fin fond de la zone artisanale dans le noir, on est pas rassuré !".

Face à l'augmentation des incivilités : les maires veulent voir leurs moyens renforcés. Pour que leur rôle de police ne se limite pas au bureau des plaintes.

L’enquête dans le Var s'oriente vers un homicide involontaire, selon le parquet de Toulon. Le conducteur est toujours en garde-à-vue, le passager a été libéré mardi soir.