Les pompiers agressés lors de leurs interventions de secours, en 2016 : on comptait 15 cas recensés, en 2017 8 et déjà 5 depuis le 1ier janvier 2018 : un phénomène en progression tant en zone urbaine que rurale.

Indre-et-Loire, France

Une situation mal connue

Car les pompiers portent rarement plainte après ses agressions et ne dénoncent ni les injures ou les crachats et souvent même les coups qu'ils peuvent subir.

Ce mercredi,au siège du SDIS 37 à Fondettes, pompiers, gendarmes et policiers ont signé avec la Préfecture d'Indre-et-Loire un protocole de prévention contre les agressions : le but avoué de ce protocole : inciter les pompiers à porter systématiquement plainte et faire condamner leurs agresseurs . L'Indre-et-Loire était l'un des 6 derniers départements à ne pas avoir signé ce protocole.

Aujourd'hui, les pompiers - trop souvent - préfèrent tourner la page d'une intervention qui s'est mal passée et ne vont que trop rarement déposer plainte.

Ce protocole de prévention contre les agressions a pour but d'inciter les pompiers à porter systématiquement plainte et faire condamner leurs agresseurs. Si les missions des pompiers ne changent pas dans les secours aux personnes ou dans la sécurisation de lieux, ils doivent faire face de plus en plus souvent à des situations tendues voire agressives, parfois de la part de la victime elle-même, de son entourage ou de témoins de l'affaire.

"Et cela va" explique le colonel commandant des pompiers d'Indre-et-Loire "de l'injure au crachat, mais cela peut aussi être plus physique avec jets de pierre ou bousculade et parfois, les pompiers doivent même se replier pour faire intervenir gendarmes ou policiers et enfin pouvoir intervenir"

1800 pompiers volontaires en Indre-et-Loire

Dans le département, on compte 2100 pompiers dont la grande majorité sont des volontaires : des volontaires qui - après ou pendant leur temps de travail - partent en intervention et qui lorsqu'ils se font insulter ou pire, on tendance comme dit leur colonel de passer par perte et profit cette agression. Ils sont choqués moralement mais ils ne portent pas plainte.

La Préfète d'Indre-et-Loire a été très claire, le but de ce protocole, c'est de les inciter systématiquement à porter plainte et que leurs démarches, dans les gendarmeries et au commissariat soient rapidement prises en compte et facilitées.