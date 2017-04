Indre-et-Loire : les pompiers mettent en garde contre les départs de feu avec la sécheresse

On enregistre déjà quelques départs de feu ces derniers jours avec la sécheresse en Indre-et-Loire. D'où l'appel à la vigilance des pompiers puisqu'un feu sur deux est lié à l'imprudence.

On enregistre des départs de feu plus précoces que d'habitude en Touraine en cette période de l'année. La sécheresse qui touche l'Indre-et-Loire fait planer une menace sur nos forêts et sur nos sous-bois.

Les incendies sont précoces dans certains massifs comme à Langeais, Pont-de-Ruan et Cléré-les-Pins

Les pompiers sont déjà intervenus de nombreuses fois ce mois-ci. La semaine dernière, à Pont-de-Ruan notamment, pour éteindre 1 hectare de feu. A Langeais pour 4000 m2 de résineux, et mardi dernier à Cléré-les-Pins où 1 hectare de broussailles ont également brûlé. A chaque fois, ce sont 20 à 30 pompiers qui sont mobilisés. Pour le commandant de pompiers François Sardaine, conseiller technique sur les feux de forêt, la période au sortir de l'hiver est malheureusement propice à ce genre d'incendies. Il lance un message à la prudence aux Tourangeaux.