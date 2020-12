Indre-et-Loire : Les trufficulteurs de Touraine se protègent-ils suffisamment contre les vols ?

Après le vol de truffes qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi chez un négociant du Sud Touraine et le saccage sur le marché aux truffes de Marigny-Marmande, l'enquête de gendarmerie se poursuit. Une enquête discrète et secrète comme on l'est dans le monde de la trufficulture.