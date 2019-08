Indre-et-Loire : les violences faites aux femmes ont augmenté de 10% depuis le début de l'année

La Préfecture d'Indre-et-Loire vient de divulguer les chiffres des violences faites aux femmes. Les plaintes ont augmenté de 10% sur le premier semestre. On déplore 4 féminicides. Le procureur de Tours mène du coup une politique plus répressive.

Indre-et-Loire, France

Les violences faites aux femmes augmentent en Indre-et-Loire sur les 6 premiers mois de l'année. C'est ce qui ressort des premiers chiffres divulgués ce vendredi par la Préfecture. Le nombre de plaintes a progressé de 10% en Touraine, surtout en zone gendarmerie On déplore en Indre-et-Loire, le décès de 4 femmes depuis le début de l'année (contre un seul décès en 2018), et 99 décès au niveau national.

Il faut une réponse pénale plus forte - Grégoire Dulin, procureur de la république

En zone gendarmerie, près de 300 femmes (292) ont été victimes de violences intrafamiliales de janvier à juillet, ce qui, en projection, devrait aboutir à 1.100 plaintes en zone rurale sur l'année, 2.300 plaintes au total si l'on inclut les plaintes enregistrées dans les commissariats. Selon le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, les violences physiques sont plus graves, et les viols sont plus nombreux. En revanche les violences sexuelles ont baissé sur les 6 premiers mois. La parole s'est sans doute libérée. On a un changement de mentalité. On a de plus en plus de femmes qui n'hésitent pas à franchir la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie, à aller voir un médecin, une association, l'IML....

Une formation obligatoire à la prise en charge des femmes battues pour les gendarmes et les policiers

La réponse pénale est donc plus répressive à l'encontre des auteurs. Le parquet a augmenté le nombre de présentation. On est passé de 2 présentations par mois au début de l'année à 11 par mois depuis avril. La réponse pénale est ferme. Les peines de prison s'accumulent. On a eu 4 homicides en Indre-et-Loire depuis le début de l'année, contre un décès en 2018. Par ailleurs, pour que les premiers signalements des femmes soient entendus, la préfète d'Indre-et-Loire va former tous les gendarmes et policiers d'Indre-et-Loire à la prise en charge des femmes victimes de violences. Une formation qui va devenir obligatoire.

Le grenelle des violences faites aux femmes aura lieu le 19 septembre en Indre-et-Loire

Les violences faites aux femmes, grande cause nationale, il en sera question le 19 septembre prochain à l'occasion du Grenelle départemental à Tours. Tous les acteurs qui se mobilisent dans lutte contre les violences seront réunis pour faire des propositions et participer à des ateliers. Par ailleurs un questionnaire anonyme est déjà disponible sur le site internet de la Préfecture pour recueillir idées et propositions