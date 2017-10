Indre-et-Loire : les viticulteurs ciblés par une arnaque

Deux individus se déplacent en ce moment chez plusieurs vignerons de Touraine. Ils prétextent un achat mais profitent pour cambrioler la caisse. Selon la gendarmerie, au moins deux secteurs ont été touchés : Limeray et Chinon. Une enquête a été ouverte. Les gendarmes appellent à la prudence.

Un distrait le vendeur, l'autre se sert dans la caisse

Le procédé ? Un des deux individus s'adresse au vendeur. Il dit venir pour acheter quelques bouteilles. Au moment de la transaction, il prétexte un manque de monnaie pour payer. Pendant que la discussion s'éternise, son complice se sert dans la caisse.

D'après les gendarmes, deux secteurs ont pour le moment été touchés : Limeray et Chinon. À Limeray, les deux individus ont dérobé 450 euros. On ne connaît pas la somme volée à Chinon. Une plainte a été déposée. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Ils appellent les vignerons et viticulteurs à être prudents dans les jours qui viennent.