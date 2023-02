Indre-et-Loire : opération de déminage ce dimanche 19 février à Tours-Nord, sur la base aérienne

Encore une opération de déminage, aujourd'hui, à Tours. Cette fois, elle se déroule à Tours-Nord, et plus précisément, dans le périmètre de la base aérienne 705. L'engin à neutraliser est une bombe américaine de 136 kilos qui date de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été découverte récemment, lors de travaux de dépollution d'une partie du site.

Un périmètre de sécurité de 400 mêtres va être mis en place toute la matinée et il y aura finalement assez peu de perturbation puisque l'essentiel de ce périmètre est à l'intérieur de la base 705. En fait, seules deux rues seront interdites à la circulation, entre 8H et 12H15 : le boulevard Abel Gance, qui sera fermé entre le rond-point de l'aéroport et le rond-point d'Emmaüs, et la rue Arthur Rimbaud, beaucoup plus petite.

Les rares commerces situés dans le périmètre et ouverts le dimanche seront évacués pendant l'intervention des démineurs.