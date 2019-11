Indre-et-Loire : peines confirmées en appel pour le père, le frère et les oncles de Mounia Haddad

Deuxième procès et même sentences. Le père de Mounia Haddad, deux de ses oncles et son frère écopent des mêmes peines prononcées en première instance par le tribunal correctionnel de Tours. Les trois premiers étaient poursuivis pour enlèvement et séquestration de la conseillère départementale LREM.