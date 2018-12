Indre-et-Loire : plus de 30 accidents liés aux pluies verglaçantes

Les pluies verglaçantes et les températures négatives rendent la chaussée très glissante par endroits, prudence dans vos déplacements. Plus d'une trentaine d'accidents sont à déplorer.

Les routes avaient été salées cette nuit, à la fois par les équipes du département et par celles de la métropole, mais cela n'aura pas suffit. Les pluies verglaçantes qui tombent sur l'Indre-et-Loire rendent les trottoirs et la chaussée très glissants. Plusieurs dizaines de véhicules sont actuellement bloqués sur tout le département. Le département est classé en vigilance jaune par Météo-France pour neige et verglas.

Des accidents au matin

Des accidents sont à déplorer ce samedi matin. Sur la D910, dans la descente de la Grande Vallée à Château-Renault, deux véhicules sans entrés en collision, heureusement sans gravité.

Des auditeurs nous signalent également des carambolages sur la D140, au niveau de Montlouis, quatre voitures sont concernés, sur les deux voies de circulation. Enfin, sur la D959 entre La-Membrolle-sur-Choisille et Château-la-Vallière, trois accidents sont à déplorer, les pompiers sont déjà sur place. La circulation est difficile dans les secteurs de Pont-de-Ruan et de Villedômer.

L'autoroute A28 coupée

L'A28, reliant Tours au Mans est coupée dans les deux sens. Deux accidents de poids-lourds ont été signalés par Vinci, qui conseille aux automobilistes souhaitant rallier Tours de prendre la sortie n°24 à Parigné-L'Evêque.