Indre-et-Loire : plusieurs braconniers interpellés ces dernières semaines

L'Office National de la Chasse et la Faune Sauvage, police de l'environnement, a procédé à la saisie de plusieurs fusils de chasse ces dernières semaines dans le cadre d'opérations de surveillance de braconniers.

Indre-et-Loire, France

Dans le cadre de l'ouverture de la chasse le 23 septembre dernier, les inspecteurs de l'environnement de l'ONCFS ont procédé à des surveillances spécifiques ces dernières semaines. Ils ont interpellé plusieurs braconniers en flagrant-délit et saisi plusieurs armes de chasse.

Le dimanche 25 novembre, sur la commune de Saint-Paterne-Racan, les Inspecteurs de l’Environnement interpellent 2 véhicules de chasseurs circulant sur un chemin rural après avoir constaté des actes de chasse illégaux. Dans le premier véhicule, il est découvert un lièvre commun, non muni d’un bracelet de marquage réglementaire. Dans le second véhicule, une arme de chasse est découverte alors que le conducteur est sous le coup d’un retrait de permis de chasser. Ce sont 10 chasseurs au total qui ont été entendus par les Inspecteurs de l’Environnement dans le cadre de ce dossier et 2 armes ont été saisi. Les investigations se poursuivent.

Le dimanche 2 décembre, sur la commune d'Avrillé-les-Ponceaux un homme, dont le permis de chasse n'était pas valide, a aussi été interpellé. Son arme a été saisi. Le lendemain, sur la commune de Ciran, un cerf aurait été tué illégalement. Trois personnes ont pu être identifiées. deux armes et un cervidé ont été saisis. Enfin, le 9 décembre à Cheillé, après plusieurs semaines de surveillance, ce sont 10 chasseurs qui sont appréhendés en flagrants délits. 3 chevreuils ont été abattus sans plan de chasse et dissimulés sous une tôle au milieu du massif forester. Des munitions interdites, types chevrotnes, sont découvertes sur trois des chasseurs. 4 armes ont été saisies, ainsi que les 3 chevreuils tués illégalement. L’ensemble des procédures seront transmises prochainement au Parquet de Tours afin de poursuites.

L'office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage compte 13 agents. Ils sont chargés de la surveillance de 612.000 hectares en Indre-et-Loire.