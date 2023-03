Indre-et-Loire : plusieurs centaines de personnes âgées victimes d'arnaques chaque année, selon la gendarmerie

En présentant le bilan de la délinquance 2022, il y a quelques jours, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment insisté aussi sur le nombre d'escroqueries touchant des personnes agées sur internet ou dans la vraie vie. Il y en a plusieurs centaines par an. L'arnaque la plus courante, c'est le vol par ruse : le faux facteur, le faux agent du gaz, voire le faux gendarme qui s'introduit chez une personne âgée sous un faux prétexte avant de réussir à détourner son attention et lui subtiliser argent ou bijoux.

Depuis quelque temps, en Indre et Loire, des escrocs se présentent même chez les gens avec un terminal de paiement par carte bleue, comme l'explique le colonel Ars qui commande le groupement de gendarmerie d'Indre et Loire : "il y a de faux éboueurs qui, prétextant d'un remplacement des containers poubelles de la collectivité, venaient demander le règlement d'une somme de 18 €. Au moment du paiement, ils avaient marqué 1.800 € sur le terminal, ce que n'ont pas vu les personnes âgées. C'est quelque chose qui est assez fréquent et qui mérite d'être connu et diffusé à titre de prévention. C'est dans tout le département, malheureusement, avec une forte recrudescence sur le Val de Loire, entre Amboise et Tours".

Pour tenter de faire baisser le nombre de victimes de ce type d'escroquerie, la gendarmerie d'Indre-et-Loire organise régulièrement des réunions avec l'aide de municipalités ou de clubs, pour faire de la prévention. Malgré tout, le nombre de victimes reste à peu près stable d'année en année.