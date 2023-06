Indre-et-Loire : plusieurs feux de moissons mobilisent les pompiers ce samedi

Les moissonneuses sont de sorties et entre la chaleur et la sécheresse, les pompiers sont intervenus plusieurs fois ce samedi après-midi. A Orbigny, à l'est de Loches, mais aussi à Dame Marie les Bois, à l'est de Château-Renault.

Des feux de moissons mobilisent les pompiers ce samedi 17 juin © Radio France - Laurette Puaud Les soldats du feu ont sorti leurs lances pour éteindre des feux de moissons ce samedi 17 juin. Sècheresse, chaleur et vent ne font pas bon ménage lorsque la moissonneuse est de sortie. Il suffit d'une étincelle. ⓘ Publicité A Orbigny, à l'est de Loches, un feu de moissonneuse s'est déclaré au lieu-dit La Berlaudière. Un incendie qui s'est propagé sur 3 hectares de chaume, ainsi qu'un hangar agricole. Une maison a été sauvée de justesse des flammes par les pompiers. Le conducteur de la moissonneuse batteuse est légèrement brulé aux bras. Au total ce sont 48 sapeurs-pompiers et 12 engins qui sont intervenus. Un feu de récolte à Dame-Marie-les-Bois A Dame-Marie-les-Bois au lieu-dit le Haut-Pavot, un feu de récolte s'est aussi déclaré ce samedi après-midi. 4 hectares de champ ont brulé, 8 au total étaient menacés. Pour cet incendie, deux groupes d'intervention Feux de Forêts (GIFF) se sont déplacés dont 1 provenant du Loir-et-Cher tout a coté de l'intervention. Aucun blessé n'est a déplorer.