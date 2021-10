Indre-et-Loire : plusieurs grands excès de vitesse ce vendredi, dont un de plus de 100 km/h dans le Lochois

Comme les feuilles d'automne, les permis de conduire se sont ramassés à la pelle ce vendredi ! L'EDSR 37, l'Escadron départemental de sécurité routière, fait savoir que plusieurs retraits ont eu lieu en Indre-et-Loire, après de très gros excès de vitesse.

Un excès de plus de 100 km/h

Il y a notamment eu ces 194 km/h, au lieu de 80, enregistrés par la brigade de Loches. Le conducteur d'une Audi A3 n'a donc plus de permis ce samedi matin. Il y a aussi eu, toujours dans le Lochois, un excès de plus de 40 km/h, un autre de plus de 50 et encore un de plus de 50 pour un conducteur contrôlé en plus positif au cannabis. Tous ces excès ont été constatés en moins d'une heure !

A Tours c'est un automobiliste qui a été arrêté dans la soirée après avoir roulé à 180 km/h au lieu de 90. L'EDSR 37 précise que dans tous ces cas, les permis ont été retirés et les conducteurs concernés bientôt convoqués devant la justice.