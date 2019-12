Indre-et-Loire : plusieurs maisons évacuées après des éboulements à Montbazon

Montbazon, France

Les habitants de Montbazon n'en reviennent toujours pas. Samedi 14 décembre, plusieurs éboulements de coteaux à quelques heures d'intervalle ont fait d'importants dégâts dans la rue des moulins qui se trouve sur le coteau de la forteresse.

Le premier éboulement a lieu dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 décembre. 20m² de coteau tombent 54 rue des moulins. Les pompiers interviennent immédiatement mais les dégâts ne sont pas très importants.

Des heures plus tard, vers 18h un nouvel éboulement a lieu. Un gros bloc de pierre se détache notamment et les dommages sont importants dans plusieurs maisons.

Des habitants contraints d'évacuer

Une partie des habitations de la rue a été évacuée dimanche 15 décembre car le risque d'un nouvel éboulement reste important selon les pompiers. Les Montbazonnais ont donc dû vite faire leurs valises avant de quitter leurs maisons. "On a jamais vu quelque chose d'aussi énorme" explique une habitante très émue qui vit dans une des maisons touchées par l'éboulement. "On est là depuis 10 ans. 10 ans partis en fumée, on n'a plus le droit de revenir" poursuit cette mère de famille qui était là lorsque les éboulements ont eu lieu.

"Comme un tremblement de terre"

"Samedi soir un énorme caillou est tombé et ça a cassé les maisons à côté, tout est entré dans les maisons. J'ai entendu des morceaux de pierre tomber et ensuite une pluie de cailloux. Comme un tremblement de terre (...) quand je suis sortie c'était horrible", raconte-t-elle.

Les causes exactes de l’effondrement encore à déterminer

Ce phénomène est probablement dû aux fortes pluies de ces dernières semaines. Les géologues du syndicat des Cavités Souterraines, Cavité 37, seront sur place lundi 16 décembre pour déterminer les causes exactes de cet éboulement.

Son président Christophe Chartin s'est déjà rendu sur place dimanche 15 décembre. "On a à la fois de la roche et un mur de soutènement qui se sont effondrés" a-t-il constaté. "On ne peut pas définir quelle est la cause de l'effondrement" affirme le spécialiste, il faudra attendre que les experts analysent la zone.

Selon lui il faut faire très attention car "on a encore des angles qui menacent avec des fentes dans la terre" sur le coteau. Il y aurait encore des gros blocs de pierre chez certains habitants.