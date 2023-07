Indre-et-Loire : plusieurs rassemblements se sont déroulés ce lundi midi en soutien aux maires agressés

Entre 200 et 300 personnes se sont retrouvées ce lundi midi devant l'hôtel de ville de Tours en réponse à l'appel de l'association des maires de France à la suite des multiples agressions et menaces dont on été victimes les maires de plusieurs villes comme le premier magistrat de la commune de l'Haÿ les Roses (Val-de-Marne) notamment mais aussi ceux en Touraine, comme à la Riche et Saint-Pierre-des-Corps.

A Tours, c'est une adjointe au maire qui a d'abord lu le message de l'association des maires de France qui avait appelé à la mobilisation Parmi les personnes présentes de nombreux élus de la majorité et de l'opposition, beaucoup d'employés municipaux mais également de simples habitants comme Joël : "c'est la citoyenneté qui parle, c'est tout. Je viens soutenir ma mairie, depuis que je suis gosse je connais ce bâtiment, je n'ai pas envie de le voir saccagé comme certains".

A Joué-lès-Tours environ 150 personnes se sont rassemblées devant la mairie et une soixantaine à Amboise.

Une centaine de personnes s'est réunie sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. © Radio France - Lucie Amadieu

À Saint-Pierre-des-Corps, une centaine de personnes est venue témoigner son soutien au maire Emmanuel François. Il a été agressé par des émeutiers. "Le plus compliqué c'est quand mon épouse a entendu avec mon propre téléphone 'le maire, le maire, il est mort !'" raconte l'élu, les larmes aux yeux et la gorge nouée. "Je peux vous assurer que c'est très difficile". Le maire a salué ses soutiens. "Bon courage" ont souhaité les personnes présentes sur le parvis de la mairie.

Emmanuel François et l'ancienne maire Marie-France Beaufils. © Radio France - Lucie Amadieu

Mobilisation aussi dans les communes plus rurales

Plusieurs autres rassemblements se sont tenus en Touraine (liste non exhaustive) comme par exemple dans le Chinonais (une centaine de personnes à Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine, Langeais, Richelieu). A Loches, une vingtaine de d'habitants se sont retrouvés. La palme de la mobilisation revient à Yzeures-sur-Creuse dans le sud Touraine avec une centaine de personnes qui se sont rassemblées devant la mairie de ce village d'un peu moins de 1 400 habitants.